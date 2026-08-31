Легендарный экс-нападающий Реала попрощался с Саудовской Аравией
Карим Бензема стал свободным агентом
Французский нападающий Карим Бензема официально покинул саудовский Аль-Хиляль.
Клуб расторг контракт с 38-летним форвардом по взаимному согласию сторон.
Интерес к французскому футболисту проявляет турецкий Трабзонспор.
Бензема выступал за Аль-Хиляль с февраля этого года. В составе команды он провел 16 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
Скандал в Саудовской Аравии. Бензема поставил ультиматум Аль-Хилялю.