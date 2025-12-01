Защитник Руха Виталий Роман поделился эмоциями после победы в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против Александрии (1:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Это была очень важная для нас игра. Можно сказать, что это был поединок за «шесть очков», ведь и «Рух», и «Александрия» сейчас находятся внизу турнирной таблицы. При такой игре на таком поле на первый план вышли бойцовские качества.

Приятно забить гол, уже второй в сезоне. Я понимал, что в том эпизоде нужно было или бить по воротам, или отдавать передачу, и я решился на удар. Хорошо, что мяч оказался в сетке. Надеюсь, что удастся приносить пользу команде и дальше.

Под конец матча у меня начали хватать судороги, ведь в Александрии очень тяжелое поле, а я, возможно, еще готов не на все сто процентов. Марко Сапуга даже сигнализировал тренерам, что нужна будет замена. Тем не менее, я сумел дотерпеть, а команда добыла необходимый для себя результат.

Такие победы всегда добавляют уверенности. Думаю, мы продолжим работать не сбавляя оборотов и постараемся заработать очки и в остальных матчах, что остались до конца этого года.