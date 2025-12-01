Защитник Руха Юрий Копина высказался относительно победы над своей бывшей командой в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против Александрии (1:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Команда потратила много сил, ведь играла на тяжелом поле. В этом матче была борьба до последней минуты, поэтому все очень довольны, что «Рух» везет домой три очка.

«Александрия» для меня не чужой клуб, и всегда приятно возвращаться сюда. В составе «горожан» много футболистов, с которыми я раньше играл в одной команде. Так что для меня был дополнительный стимул одержать победу в этом поединке.

Моя замена это скорее подстраховка. Недавно я имел повреждение, и чтобы не было рецидива, решили, что лучше провести замену. Я играю на той позиции, где нужен команде и где меня видит тренерский штаб. Мы играли с одним опорным и двумя полузащитниками, которые располагались выше, поэтому можно сказать, что я располагался ближе к атаке.

Вся команда хочет, чтобы в турнирной таблице «Рух» находился как можно дальше от зоны вылета и переходных матчей. Мы постараемся добиваться положительного результата в следующих матчах, чтобы улучшить свое турнирное положение.