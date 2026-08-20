Сергей Разумовский

Грузинский правый защитник Шахтера Георгий Гочолеишвили может в ближайшее время перейти в испанский Кадис. По информации Radio Cádiz, стороны уже близки к заключению сделки.

В то же время окончательный формат трансфера пока не определен. Кадис рассматривает два варианта: аренду 25-летнего футболиста или полноценный выкуп его контракта. Детали соглашения клубы должны согласовать после завершения переговоров.

Последние два сезона грузин не играл за Шахтер на постоянной основе. Сначала он защищал цвета датского Копенгагена, за который провел 33 матча, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Затем футболист перешел в немецкий Гамбург. В составе этого клуба Гочолеишвили сыграл 27 матчей и записал в актив одну результативную передачу.

Вместе с Гамбургом защитник дошел до 1/8 финала Кубка Германии. Кроме того, команда сохранила место в элитном дивизионе страны.

В настоящее время Кадис выступает в Ла Лиге 2. Именно в этом чемпионате не хочет играть украинский вингер Жироны Виктор Цыганков, за что ему могут грозить серьезные санкции.