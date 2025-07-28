Сергей Стаднюк

Защитником Динамо Константином Вивчаренко интересовались в Испании и Португалии, киевляне могут отпустить игрока за десять миллионов евро + бонусы. Об этом сообщил футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык.

Правда ли, что Аякс заинтересован в подписании Вивчаренко? Я знаю, что испанцы какие-то интересовались, португальские клубы также рассматривали Вивчаренко. О Аяксе, честно говоря, не слышал. Но я знаю, что он достаточно интересен клубам. Готовы ли они заплатить сумму, которая удовлетворит Динамо – это вопрос. Но интерес есть. Какая сумма удовлетворит киевлян? Здесь трудно сказать, но где-то от 10 миллионов с бонусами – такая сумма удовлетворит Динамо за Вивчаренко. Это мое мнение. Игорь Цыганык

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги чемпионов и следить за онлайн-трансляцией игры можно уже во вторник, 29 июля, на странице события Динамо Киев – Хамрун Спартанс на Xsport. Начало – в 21:00.

Также Цыганык сообщил, что Борнмут сделал хитрое и несколько наглое предложение Динамо в истории с Забарным.