Бывший тренер Металлиста, Днепра, Карпат и сборной Украины Мирон Маркевич подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов между Арсеналом и Атлетико Мадрид (1:1; 1:0).

На прошлой неделе я предсказал, что судьбу противостояния в Лондоне решит один забитый мяч. Так и произошло. Считаю, что «канониры» заслуженно одержали победу, поскольку были убедительнее во всех фазах: нанесли больше ударов, значительно превосходили гостей в создании моментов, которые могли завершиться взятием ворот. Поэтому все справедливо.

«Атлетико» уже на протяжении многих лет под руководством Диего Симеоне делает ставку на игру от обороны. А вчера лондонцы продемонстрировали образцовую дисциплину в защите и практически не позволили сопернику ничего создать возле своих владений.

В целом, «Арсенал» произвел сильное впечатление своей сбалансированностью: был надежен в обороне, креативен в середине поля, агрессивен в нападении. Правда, в АПЛ он больше настроен на атаку, а в Лиге чемпионов часто играет по результату. Хотя вчера мог забить больше и убить интригу значительно раньше.

Мадридцы не создали каких-либо проблем «Арсеналу», который умело контролировал ход событий на поле. Стоит отметить, что своевременным было возвращение в строй Эдегора и Саки, все же, наставник «канониров» Микель Артета в текущем сезоне может рассчитывать на 17-18 исполнителей. Это не так уж и много, учитывая травмы и дисквалификации.

«Атлетико» играет с оглядкой на тыл, в основном рассчитывая на ошибку оппонента и домашние заготовки при розыгрыше стандартных положений. У «Арсенала» более качественный подбор исполнителей, выше командная скорость, изысканные комбинации с использованием флангов и атаками вторым темпом. Поэтому я доволен, что именно «Арсенал» завоевал путевку в Будапешт, – подвел итог Маркевич в интервью Sport.ua.