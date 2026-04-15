Сергей Разумовский

Бывший игрок и тренер Динамо Алексей Михайличенко высказался по поводу инцидента с сантехником, который произошел в январе этого года и вызвал широкий резонанс в сети.

Во время разговора у Михайличенко попросили прокомментировать ситуацию, которая ранее активно обсуждалась в интернете. Денис Бойко подчеркнул, что знает его как спокойного, уравновешенного и уважаемого человека, поэтому для многих громкие обвинения в якобы жестоком избиении стали неожиданностью. Также в беседе Михайличенко заявил, что на теле мужчины якобы не обнаружили никаких следов побоев, из-за чего история вызвала еще больше вопросов.

Специалист отметил, что не хотел бы детально возвращаться к этой теме, поскольку считает, что инцидент получил чрезмерный резонанс.

Я даже не хочу об этом говорить, потому что этот пиар, который он устроил за то, что... Жалко, что я его не побил, честно говоря. Жалко, что я не побил, потому что он обругал и ударил женщин, которые пришли к нему поговорить. Так я его просто за шиворот повел: «Что ты делаешь?» Я же говорю, что жалко, что не я побил, потому что это не человек, а хамло, и мне только немного непонятно — как это можно было. Если бы это не мое имя, наверное, никто бы и не заметил. Алексей Михайличенко

Во время интервью также затрагивалась тема возможной выгоды другой стороны от резонанса. В разговоре прозвучало предположение, что участник конфликта мог стремиться не только к вниманию, но и к определенной финансовой компенсации.

Не только хайпануть, наверное, он что-то хотел, но ничего не получил. Деньги? Вероятно, а для чего же это все. Алексей Михайличенко