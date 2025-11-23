Жирона с голом Ваната не удержала победу над Бетисом.
Каталонцы остались довольны ничьей
39 минут назад
Владислав Ванат / Фото - ФК Жирона
Бетис в рамках 13 тура Ла Лиги дома принимал Жирону. Матч в Севилье закончился со счетом 1:1.
Каталонцы в течение 75 минут были впереди благодаря точному удару Ваната. Форвард сборной Украины оказался никем не прикрыт перед пустыми воротами Бетиса.
Этот мяч Ванат посвятил одноклубнику Кристиану Португесу. Защитник Жироны, известный по прозвищу Порту, порвал кресты.
Гола Владислава не хватило каталонцам, чтобы выиграть. Спасителем для Бетиса стал Гомес, который своим голом принес ничейный результат.
Концовку матча команда Мичела провела в большинстве из-за удаления Антони за опасную игру против соперника.
Ла Лига. 13 тур
Бетис - Жирона 1:1
Голы: Гомес, 75 - Ванат, 20