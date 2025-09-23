Жирона снова без победы. Как Ванат и Ко сыграли на выезде против Атлетика
Команды не смогли определить, кто сильнее
около 1 часа назад
Фото - ФК Жирона
В матче шестого тура Ла Лиги Атлетик на своем поле принимал Жирону. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Гости вышли вперед в начале первого тайма – отличился Унахи. Атлетик отыгрался на 48-й минуте благодаря точному удару Хаурегисара.
Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат вышел в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте.
Другие украинцы каталонской команды – голкипер Владислав Крапивцов и вингер Виктор Цыганков – не попали в заявку.
Жирона в этом сезоне еще не побеждала. Команда украинцев занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги с двумя очками. Атлетик – 5-й (10 баллов).
Ла Лига, 6-й тур
Атлетик – Жирона – 1:1
Голы: Хаурегисар, 48 – Унахи, 9.