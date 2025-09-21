В пятом туре испанской Ла Лиги Жирона принимала Леванте и потерпела разгромное поражение с счётом 0:4.

Команда Мичела провела весь второй тайм в меньшинстве после удаления двух игроков - Акcеля Витселя и Витора Рейса.

По данным портала Sofascore, украинский форвард Жироны Владислав Ванат, который вышел в стартовом составе и провел на поле 53 минуты, получил оценку 6,4. Это восьмой показатель в команде — хуже него сыграли лишь Иван Мартин и два удаленных игрока.

Лучшим футболистом встречи стал форвард Леванте Иван Ромеро, который отметился забитым голом.