Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат во время официальной презентации в новом клубе рассказал о целях на будущий сезон в Испании.

Это будет долгий сезон, но для этого мы и тренируемся. Я мечтаю сыграть на чемпионате мира в составе сборной своей страны, - рассказал Ванат.

Ванат в своем дебютном матче за Жирону успел отметиться голом в ворота Сельты (1:1).

