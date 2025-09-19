Ванат после перехода в Жирону назвал главную цель на сезон
Связанную с клубом и сборной
11 минут назад
Владислав Ванат / Фото - ФК Жирона
Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат во время официальной презентации в новом клубе рассказал о целях на будущий сезон в Испании.
Это будет долгий сезон, но для этого мы и тренируемся. Я мечтаю сыграть на чемпионате мира в составе сборной своей страны, - рассказал Ванат.
Ванат в своем дебютном матче за Жирону успел отметиться голом в ворота Сельты (1:1).
Бетис – Сосьедад, Лион, а также команды Гармиша и Рыбалки. Трансляции матчей 19 сентября.