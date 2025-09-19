Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат во время официальной презентации в новом клубе рассказал, как проходит адаптация рядом с земляками Виктором Цыганковым и Владиславом Крапивцовым.

Я хорошо адаптировался к команде, но если вы спросите меня, на какой позиции в атаке я люблю играть больше всего, я скажу, что моя любимая позиция - это центральный нападающий. Наличие других украинцев в команде очень мне помогает, мы вместе ходим на обед, и они помогают мне легче адаптироваться, - рассказал Ванат.

Жирона выплатила за Динамо 20 миллионов евро отступных, а контракт с красно-белыми рассчитан на пять лет.

Ванат в своем дебютном матче за Жирону успел отметиться голом в ворота Сельты (1:1).

