Жирона вернется за Ванатом с улучшенным предложением
Динамо отклонило первый запрос
15 минут назад
Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий Динамо и сборной Украины Владислав Ванат продолжает оставаться в поле зрения Жироны, сообщает Cadena SER.
Каталонцы могут сделать повторное предложение Динамо, которое отказалось от 8 миллионов, предложенных Жироной.
Жирона получит дополнительные средства от трансфера защитника Ладислава Крейчи в АПЛ, что позволит сделать улучшенное предложение по Ванату.
Ванат в этом сезоне сыграл в футболке Динамо 7 матчей: 3 гола, 2 ассиста. Transfermarkt оценивает динамовца в 15 миллионов евро.
