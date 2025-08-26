Испанское издание AS представило новость об интересе Жироны к нападающему Динамо Владиславу Ванату под заголовком «Жирона хочет найти нового Довбика».

По информации СМИ, неудачное начало сезона — два поражения с общим счетом 1:8, а также недостаточная активность на трансферном рынке заставляют руководство клуба действовать решительнее.

Главной задачей Жироны стало усиление линии атаки. Руководство помнит, насколько удачным оказался трансфер Артема Довбика, и теперь рассчитывает повторить успех, пригласив еще одного украинского форварда по аналогичной схеме: фиксированная сумма и процент от продажи.

Известно, что за Ваната испанский клуб готов предложить от 8 до 10 миллионов евро плюс 30-40 процентов от будущей перепродажи.