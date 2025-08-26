Жирона предлагает Динамо всего восемь миллионов евро с процентом от перепродажи нападающего Владислава Ваната, а не десять, как указывалось ранее. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык.

Пишут, что Жирона предложила за Ваната 10 миллионов евро. А я слышал о 8 миллионах. То есть испанцы хотят сделать то же, что они сделали с Довбиком. Там за него была общая цена 15 миллионов евро. Просто они ее переиндексировали в процент от дальнейших продаж для Мидтьюлланда.

Платить 8 миллионов за Ваната... Ну это не совсем серьезно. Да, возможно, сейчас он не в лучшей форме, но нападающий стоит дорого. Мне кажется, что это несерьезное предложение за игрока, который достаточно молодой и уже играет в сборной, которого можно засветить и продать дороже.

Динамо может претендовать на то, чтобы за Ваната заплатили больше. А то, что хочет сам футболист и другие люди вокруг него, чтобы получить свои комиссионные — это будет не совсем порядочно по отношению к клубу. Когда он переподписывал контракт, то была клаусула. Клуб имеет все права, чтобы его не отпускать.