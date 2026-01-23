Спортивный обозреватель Лоран Перрен подвел итоги поражения ПСЖ от лиссабонского Спортинга со счетом 1:2 в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Журналист отдельно остановился на игре центрального защитника парижского клуба Ильи Забарного. По его оценке, украинский футболист в данный момент не соответствует тем финансовым ожиданиям, которые сопровождали его переход в команду.

«Последний матч ПСЖ (в Лиге чемпионов) проиграл из-за своей защиты и вратаря, начиная с Забарного и заканчивая Шевалье. Луис Энрике не раз говорил, что его беспокоит именно защита. Если говорить о Забарном, которого приобрели за 63 миллиона евро из Борнмута... Мы подведем итоги в конце сезона, но пока что кажется, что он не стоит этих денег», - признался Перрен для Le Parisien.

В текущем сезоне Забарный принял участие в 23 матчах ПСЖ во всех соревнованиях и отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что одноклубник Забарного под следствием.