В Италии сообщили, как Довбик восстанавливается после травмы
Украинец пытается вернуться в состав Джан Пьеро Гасперини
26 минут назад
Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик продолжает восстанавливаться после травм сухожилия прямой мышцы левого бедра.
Итальянский журналист Стефано Джентили рассказал о последних новостях о состоянии игрока.
«Артем Довбик примерно десять дней назад начал восстановление после травмы сухожилия прямой мышцы бедра. Украинец проводит двойные тренировки в спортзале каждый день и стремится как можно быстрее вернуться в распоряжение Гасперини», написал Джентиле в Х.
В этом сезоне Довбик провел 14 матчей (564 минуты), забил два мяча и сделал две результативные передачи. Пока украинский нападающий находится на восстановлении — ранее сообщалось, что его отсутствие может составлять от четырех до шести недель.
Ранее Рома без Довбика уверенно на выезде победила Кремонезе.
Поделиться