Зидан нашел первое место работы после Реала
Зинедин станет наставником сборной Франции
около 2 часов назад
Фото: football-espana.net
Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан определился с местом продолжения карьеры.
Француз после 5-летнего перерыва должен возглавить тренерский штаб сборной Франции, сообщает AS. По информации издания, специалист уже достиг соглашения с местной федерацией футбола о сотрудничестве.
Отметим, что в настоящее время руководителем национальной команды Франции является Дидье Дешам, который попрощается со сборной после выступления на ЧМ-2026.
Отметим, что последним местом работы Зидана был мадридский Реал. Пути Зидина с «сливочными» разошлись в 2021 году.
