Олег Шумейко

Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан определился с местом продолжения карьеры.

Француз после 5-летнего перерыва должен возглавить тренерский штаб сборной Франции, сообщает AS. По информации издания, специалист уже достиг соглашения с местной федерацией футбола о сотрудничестве.

Отметим, что в настоящее время руководителем национальной команды Франции является Дидье Дешам, который попрощается со сборной после выступления на ЧМ-2026.

Отметим, что последним местом работы Зидана был мадридский Реал. Пути Зидина с «сливочными» разошлись в 2021 году.