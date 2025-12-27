Легендарный французский футболист и бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан отреагировал на выступление своего сына Луки Зидана в матче группового этапа Кубка Африки между сборными Алжира и Судана.

Лука, браво, – написал Зинедин в соцсетях.

27-летний вратарь вышел в стартовом составе национальной команды Алжира и сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Сборная Алжира одержала уверенную победу со счетом 3:0.

Напомним, осенью этого года Лука Зидан принял решение сменить спортивное гражданство и начать защищать цвета сборной Алжира на международном уровне.

Свой следующий матч сборная Алжира проведет завтра, 28 декабря. Соперником команды Зидана будет Буркина-Фасо.