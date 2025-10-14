Турецкий Галатасарай заинтересовался нападающим Ливерпуля Мохамедом Салахом и рассматривает возможность его перехода уже во время зимнего трансферного окна, сообщает издание Nefes.

По информации источника, стамбульский клуб готовит предложение по трансферу 33-летнего египтянина. В свою очередь, руководство Ливерпуля, несмотря на действующий контракт игрока до конца следующего сезона, якобы готово рассмотреть вариант продажи.

В клубе считают, что время Салаха в команде постепенно подходит к концу, поэтому на Энфилде готовы выслушать выгодные предложения, чтобы получить максимальную сумму за своего лидера, пока это возможно.

Интересно, что сам Мохамед был впечатлен атмосферой на одном из матчей Галатасарая в Лиге чемпионов. Сообщается, что он даже спросил у Илкая Гюндогана, действительно ли такая энергетика царит на трибунах каждого домашнего поединка турецкой команды.

В текущем сезоне Салах забил три мяча и отдал три голевые передачи в девяти матчах за Ливерпуль во всех турнирах.

Напомним, Салах вместе со сборной Египта пробился на чемпионат мира 2026.