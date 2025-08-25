Александр Зинченко не сменит Арсенал на Фенербахче этим летом, сообщает турецкий журналист Серкан Хамзаоглу.

Личные условия между клубом и игроком были согласованы, однако политическая позиция Александра поставила сделку под сомнение.

Зинченко на фоне слухов о трансфере начал получать угрозы от пропалестинских сторонников из-за публичной поддержки Израиля в 2023 году.

Неизвестно, повлияла ли на позицию Александра поездка стамбульского гранда в рф на выставочный матч против Зенита в ноябре 2024 года.

В сезоне-2024/25 Зинченко провел за Арсенал 23 матча во всех турнирах, сыграв 789 минут, забил один гол и сделал одну результативную передачу. За три года в лондонском клубе украинец провел 91 игру, отметившись тремя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Артета определился с будущим Зинченко в составе Арсенала.