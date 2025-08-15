Александр Зинченко: Я никогда не буду просить тренера о большем игровом времени

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко поделился своими мыслями о своем положении в клубе, подчеркнув, что не собирается просить главного тренера Микеля Артету предоставлять ему больше времени на поле. В прошлом сезоне Зинченко провел 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

— Я никогда не был тем игроком, который бежит к тренеру, жалуется или задает кучу вопросов. Я могу обвинять только себя. Если я не играю, значит, я недостаточно усердно тренировался, делал недостаточно, играл недостаточно хорошо. Посмотрим, что нам принесет будущее. Потому что я все еще хочу играть в футбол. Я хочу получать удовольствие от игры и возвращаться вечером домой с улыбкой на лице, — написал Зинченко в своей автобиографической книге Верить.

Зинченко выступает за Арсенал с лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в €20 млн. Контракт футболиста с клубом действителен до лета 2026 года.

Слухи связывают Зинченко с возможным переходом в турецкий суперклуб.