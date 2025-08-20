Бетис проявляет интерес к Александру Зинченко из лондонского Арсенала для усиления позиции левого защитника, сообщает ElGolDigital. Украинский футболист рассматривается как главный кандидат на замену Рикардо Родригеса, который может покинуть клуб в ближайшее время.

Ситуацию облегчает тот факт, что контракт Зинченко с Арсеналом заканчивается через год, что позволяет Бетису вести переговоры на более выгодных условиях. Поскольку Микель Артета не считает украинца ключевым игроком своей команды, переход в испанский клуб выглядит вполне вероятным и может произойти уже на следующей неделе.

В сезоне-2024/25 Зинченко провел за Арсенал 23 матча во всех турнирах, отыграв 789 минут, забив один гол и сделав одну результативную передачу. За три года в лондонском клубе украинец провел 91 игру, отметившись тремя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Артета определился с будущим Зинченко в составе Арсенала.