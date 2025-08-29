Павел Василенко

Французский Марсель ведет переговоры о возможном переходе защитника сборной Украины и лондонского Арсенала Александра Зинченко. Основным препятствием на этом этапе остается высокая зарплата игрока, которую французский клуб пока не готов полностью покрыть, сообщает The Athletic.

По информации источника, Марсель рассматривает вариант полноценного трансфера и пытается найти решение, чтобы закрыть сделку еще до завершения трансферного окна, которое закрывается уже в этот понедельник.

Напомним, что Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч последнего тура Английской Премьер-лиги. В сезоне 2024/25 украинец провел за «канониров» 23 матча во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Зинченко составляет около 20 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом действует до 30 июня 2026 года.