Зинченко очень близок к переходу в турецкий гранд
Стороны ведут активные переговоры о трансфере украинца
около 2 часов назад
Фенербахче достиг принципиального соглашения с Арсеналом по поводу перехода украинского защитника Александра Зинченко. Турецкий гранд подал официальное предложение в размере 10 миллионов евро за 28-летнего украинца, сообщает worldofturkiye.
Ожидается, что переговоры между сторонами дадут положительные результаты, если предложение будет усилено бонусными пунктами.
В сезоне 2024/25 Зинченко провел 23 матча за Арсенал во всех турнирах (789 минут): гол и одна результативная передача.
Всего в составе лондонской команды украинец сыграл в 91 поединке за три года (три гола, пять ассистов).
Контракт Зинченко с Арсеналом действителен до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость звезды сборной Украины в 20 млн евро.