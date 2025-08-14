Павел Василенко

Фенербахче достиг принципиального соглашения с Арсеналом по поводу перехода украинского защитника Александра Зинченко. Турецкий гранд подал официальное предложение в размере 10 миллионов евро за 28-летнего украинца, сообщает worldofturkiye.

Ожидается, что переговоры между сторонами дадут положительные результаты, если предложение будет усилено бонусными пунктами.

В сезоне 2024/25 Зинченко провел 23 матча за Арсенал во всех турнирах (789 минут): гол и одна результативная передача.

Всего в составе лондонской команды украинец сыграл в 91 поединке за три года (три гола, пять ассистов).

Контракт Зинченко с Арсеналом действителен до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость звезды сборной Украины в 20 млн евро.