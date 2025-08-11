Турецкий Фенербахче проявил интерес к украинскому левому защитнику Арсенала Александру Зинченко. Об этом сообщил журналист Серкан Хамзаоглу в соцсети X.

Спортивный директор Фенербахче Девин Озек уже провел встречу со спортивным директором Арсенала Андреа Бертой в Англии, чтобы обсудить возможный трансфер Зинченко. Канониры назвали ориентировочную сумму перехода — около 15 миллионов евро.

В то же время Арсенал готов пойти на уступки, если Фенербахче согласует условия контракта непосредственно с игроком.

Зинченко выступает за Арсенал с лета 2022 года. В прошлом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро. Контракт игрока действует до лета 2026 года.

Ранее, Зинченко забил пенальти в контрольном матче Арсенала против Вильярреала.