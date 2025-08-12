Левый защитник Арсенала Александр Зинченко может вскоре перейти в турецкий Фенербахче, сообщают TRT Sports.

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью хочет, чтобы украинец как можно быстрее присоединился к команде. Существует вероятность, что Моуринью рассматривает вариант использования Зинченко в полузащите.

По информации источника, Фенербахче официально направил Арсеналу запрос на трансфер 28-летнего футболиста.

Зинченко выступает за Арсенал с лета 2022 года. В прошлом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Зинченко оценивается в 20 миллионов евро. Контракт игрока с Арсеналом рассчитан до лета 2026 года.