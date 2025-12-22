Фулхэм и Ноттингем закрывали программу 17 тура АПЛ. Матч в Лондоне завершился со счетом 0:1.

Единственного гола Хименеса с пенальти хватило команде Марку Силвы, чтобы заработать 3 зачетных балла. В добавленное время к первому тайму экс-бразилец Шахтера Кевин заработал на себе пенальти, который реализовал мексиканец.

Арендованный у Арсенала Александр Зинченко провел на «Крейвен Коттедж» заключительные минуты поединка. Украинец вышел на 81-й минуте.

АПЛ. 17 тур

Фулхэм - Ноттингем Форест 1:0

Гол: Хименес, 45+5