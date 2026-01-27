Зинченко сделал значительный шаг на пути к Аяксу
История с Ноттингем Форест подошла к концу
Александр Зинченко / Фото - УАФ
Ноттингем Форест и Арсенал согласовали досрочное прекращение соглашения по аренде Александра Зинченко, сообщает Voetbal International
Задержка в переходе Александра в Аякс была вызвана финансовой стороной разрыва аренды в Ноттингеме.
В ближайшие дни трансферная эпопея игрока сборной Украины будет завершена.
Журналист сообщил, почему Зинченко до сих пор не стал игроком Аякса.
