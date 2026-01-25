Украинский универсальный футболист Александр Зинченко отправился в Амстердам, где должен пройти медицинское обследование перед возможным переходом в Аякс. Об этом сообщает Sky Sports. Однако, сделка пока не закрыта из-за одного нерешённого момента: игроку необходимо урегулировать детали ухода из Арсенала.

На данный момент Зинченко официально выступает за Ноттингем Форест на правах аренды до конца сезона. В соглашении между лесниками и Арсеналом отсутствует пункт о досрочном прекращении аренды, однако недавно сам Форест выразил готовность сократить срок действия договора.

После согласования всех формальностей Аякс сможет провести медосмотр и оформить контракт с украинцем сроком на шесть месяцев. Вопрос о долгосрочном будущем Зинченко амстердамский клуб планирует рассматривать уже летом.

