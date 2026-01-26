Переход защитника лондонского Арсенала и сборной Украины Александра Зинченко в нидерландский Аякс пока далек от завершения из-за сложностей, возникших недавно.

По информации журналиста Лентина Гудейка, трансфер 29-летнего украинца затягивается из-за сложных переговоров между всеми сторонами, участвующими в сделке. Гудейка также подчеркнул ряд вопросов, которые Аяксу необходимо урегулировать, прежде чем оформить переход Зинченко. По его словам, именно это затягивает процесс переговоров и делает трансфер украинского защитника более продолжительным.

«Это сложная сделка, которую трудно завершить. В переговорах участвуют четыре стороны. Зинченко находится в аренде из Арсенала в Ноттингем Форест, поэтому сначала нужно расторгнуть этот договор. Затем Арсенал и Аякс должны достичь соглашения. После этого Зинченко должен дать свое личное согласие.

Будет ли Аякс платить подписной бонус? Что делать с зарплатой Александра? Будут ли стороны заключать какие-либо соглашения до лета? Получит ли Аякс что-то от этого трансфера в будущем, или это действительно шестимесячный контракт? В связи с вышеуказанными обстоятельствами трансфер затягивается дольше, чем ожидалось».