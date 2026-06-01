Сергей Разумовский

Слухи о возможном переходе Александра Зинченко в житомирское Полесье не соответствуют действительности, сообщает «ТаТоТаке». По данным источников, клуб не вел предметных переговоров с 29-летним полузащитником о его возвращении в Украину.

Вместо этого Полесье сосредоточилось на другом варианте усиления и приближается к своему первому трансферу в межсезонье. Речь идет о 23-летнем универсальном футболисте Альбасете Хави Вильяре. Действующий контракт игрока с представителем Сегунды рассчитан еще на один год.

По имеющейся информации, Вильяр является протеже Романа Зозули. Ранее футболист, который в прошлом выступал за юношескую сборную Испании, находился в расширенных списках нескольких клубов УПЛ, в частности ЛНЗ. Однако именно Полесью удалось удовлетворить финансовые и контрактные запросы игрока.

Важным преимуществом Вильяра является его универсальность. Он способен сыграть сразу на трех позициях: в центре обороны, в опорной зоне и на позиции инсайда. Сообщается, что переговоры между сторонами продвигаются позитивно.

Напомним, Зинченко пропускает первый сбор сборной Украины под руководством Андреа Мальдеры из-за тяжелой травмы.