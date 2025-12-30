Золото и бриллианты: аксессуар Роналду на Globe Soccer Awards шокировал фанатов
Португалец показал свои самые дорогие часы
30 минут назад
Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду снова оказался в центре внимания – и не только благодаря футбольным достижениям. В воскресенье легендарный португалец стильно появился на гала-церемонии Globe Soccer Awards, где подводили итоги индивидуальных достижений лучших игроков 2025 года.
Во время торжественного вечера Роналду получил одну из статуэток – он был признан лучшим футболистом Ближнего Востока. Выходя на сцену, 40-летний спортсмен, как всегда, выглядел безупречно, однако внимание публики привлекла не только награда в его руках.
Настоящей звездой образа стали роскошные часы на запястье Криштиану. Футболист выбрал хронограф Patek Philippe Nautilus Ref. 5980/1400G — настоящий шедевр часового искусства. Модель изготовлена из 18-каратного белого золота и щедро инкрустирована бриллиантами, что лишь подчеркивает статус ее владельца.
Стоимость этого аксессуара впечатляет даже на фоне миллионных контрактов звезды. По оценкам испанского издания Marca, цена часов достигает около 705 тысяч евро. Таким образом, Роналду в очередной раз доказал: он умеет блистать не только на футбольном поле, но и за его пределами.
