Павел Василенко

Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду снова оказался в центре внимания – и не только благодаря футбольным достижениям. В воскресенье легендарный португалец стильно появился на гала-церемонии Globe Soccer Awards, где подводили итоги индивидуальных достижений лучших игроков 2025 года.

Во время торжественного вечера Роналду получил одну из статуэток – он был признан лучшим футболистом Ближнего Востока. Выходя на сцену, 40-летний спортсмен, как всегда, выглядел безупречно, однако внимание публики привлекла не только награда в его руках.

Настоящей звездой образа стали роскошные часы на запястье Криштиану. Футболист выбрал хронограф Patek Philippe Nautilus Ref. 5980/1400G — настоящий шедевр часового искусства. Модель изготовлена из 18-каратного белого золота и щедро инкрустирована бриллиантами, что лишь подчеркивает статус ее владельца.

Cristiano Ronaldo presented with the Best Middle East Player Award at the BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards 🏆✨ pic.twitter.com/4H0wU3syZV — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 28, 2025

Стоимость этого аксессуара впечатляет даже на фоне миллионных контрактов звезды. По оценкам испанского издания Marca, цена часов достигает около 705 тысяч евро. Таким образом, Роналду в очередной раз доказал: он умеет блистать не только на футбольном поле, но и за его пределами.