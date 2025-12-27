Звездный нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду обратился к болельщикам накануне матча чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Охдуда. Португалец опубликовал короткий мотивационный пост в социальных сетях.

Готовы к большему

Поединок между Аль-Насром и Аль-Охдудом состоится сегодня, 27 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:50 по киевскому времени.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 40-летний Криштиану Роналду провел девять матчей, в которых отличился десятью забитыми мячами и одной результативной передачей, а его Аль-Наср возглавляет турнирную таблицу после 9 туров.

Также стало известно, что ФИФА наказал Аль-Наср, наложив на клуб трансферный бан.