Зубков вернулся: Трабзонспор дома разобрался с Карагюмрюком
Александр вышел на второй тайм
1 день назад
Александр Зубков / Фото - Трабзонспор
Трабзонспор уверенно обыграл Карагюмрюк в поединке 24 тура Суперлиги. Матч в Трабзоне завершился со счетом 3:1.
В первом тайме Онуачу и Верде обменялись голами, а после возобновления игры дубль Нваиву окончательно снял вопросы о победителе.
В матче против Карагюмрюка впервые после травмы сыграл Александр Зубков, который вышел на второй тайм. Центрбек Арсений Батагов провел на поле 90 минут.
Суперлига. 24 тур
Трабзонспор - Карагюмрюк 3:1
Голы: Онуачу, 20, Нваиву, 47, 50 - Верде, 28
