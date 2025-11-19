Вингер сборной Украины Александр Зубков вернулся к турецкому Трабзонспору после участия в отборочных матчах к ЧМ-2026. 29-летний футболист провел игры против Франции (0:4) и Исландии (2:0), внеся свой вклад в выход сине-желтых в стыковые поединки.

«Зубков, который забил гол и сыграл ключевую роль в победе Украины над Исландией, вернулся в строй. Он начал тренировки с товарищами по команде и лично встретился с главным тренером Фатихом Текке», – сообщили в Günebakış Haber.

Команда провела занятие на базе Мехмета Али Йилмаза: сначала под руководством главного тренера прошла разминка, затем игроки участвовали в упражнении 5 на 2, после чего отрабатывали удары и взаимодействие на половине соперника.

Следующий матч бордово-синие проведут 24 ноября в гостях у Истанбул Башакшехира – встреча 13 тура стартует в 19:00 по киевскому времени. В настоящее время Трабзонспор имеет 25 очков и занимает третью строчку в таблице.

В текущем сезоне Зубков принял участие в 12 клубных поединках, записав на свой счет один гол и три ассиста.