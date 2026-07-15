Сергей Разумовский

Вингер Баварии и сборной Франции Майкл Олисе хочет перейти в Реал во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил в соцсети X журналист Foot Mercato Санти Ауна.

🚨EXCL: ⚪️🇫🇷 #Liga |



✍️ Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid CET ÉTÉ.



🏆 L'international français estime que c'est le club parfait pour continuer sa progression.



💰 Le Real Madrid souhaite réaliser un transfert record.



❗️Posture officielle du Bayern : Olise est… pic.twitter.com/kvy4PvBZu9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 15, 2026

По информации источника, 24-летний футболист считает мадридский клуб идеальным вариантом для продолжения развития и следующего шага в своей карьере. В Реале знают о желании Олисе и заинтересованы в осуществлении этого трансфера.

Сообщается, что потенциальный переход француза может стать рекордным подписанием в истории мадридского клуба. По данным Marca, Реал готов потратить на Олисе более 200 миллионов евро.

В то же время позиция Баварии остается жесткой: мюнхенский клуб считает вингера игроком, который не продается. Кроме того, немецкий гранд хотел бы продлить контракт с французом. Действующий контракт Олисе с Баварией рассчитан до июня 2029 года.

Несмотря на это, Бавария уже параллельно контактировала с футболистами, которые потенциально могут заменить Олисе в случае его ухода. Ожидается, что сам игрок обсудит свое будущее с руководством мюнхенского клуба после чемпионата мира.

Ранее Реал официально заявлял, что не вел переговоров с Майклом Олисе или его представителями. Такое заявление мадридский клуб опубликовал в июне.

В предыдущем клубном сезоне Олисе провел 51 матч, в которых забил 22 гола и отдал 26 результативных передач. На ЧМ-2026 в составе сборной Франции он сыграл 6 поединков и сделал 5 ассистов.

Напомним, Олисе представляет сборную Франции на чемпионате мира-2026. Даже несмотря на его шесть ассистов, команда сможет побороться максимум за «бронзу» турнира.