Павел Василенко

Сборная Гвинеи будет играть без Серу Гирасси в отборочных матчах чемпионата мира после того, как 29-летний нападающий досрочно покинул национальную команду из-за травмы.

Игрок дортмундской Боруссии уже несколько дней страдает от травмы бедра, из-за которой он пропустил матч чемпионата против Майнца. По данным агентства DPA, Гирасси не играл в победном матче Гвинеи над Мозамбиком со счетом 2:1 из-за проблем с подколенным сухожилием.

Опытный нападающий вернулся в Германию, где попытается набрать форму к матчу Бундеслиги против мюнхенской Баварии.