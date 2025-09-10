Павел Василенко

В Мадриде готовят почву для очередного громкого трансфера. После активного летнего окна, которое принесло Реалу новые лица, включая Трента Александера-Арнольда, Дина Хейсона, Альваро Каррераса и Франко Мастантуоно, «бланкос» не планируют останавливаться.

Как сообщает The Athletic, следующей большой целью Королевского клуба стал Ибраима Конате – центрбек Ливерпуля и сборной Франции. Его контракт с мерсисайдцами подходит к концу, а сам игрок, по инсайдам, уже принял решение не подписывать новое соглашение с Ливерпулем.

Это – зеленый сигнал для Реала. Руководство «бланкос» уверено: Конате хочет играть в Ла Лиге, и выбор у него один – «Сантьяго Бернабеу». Защитник уже находится в приоритетном списке «сливочных» на следующее лето, когда его контракт станет предметом особого внимания трансферного рынка.

Несмотря на решительное желание Ливерпуля сохранить своего основного защитника, все указывает на другое: Конате готовится к новому этапу карьеры – в сердце Испании, под руководством Хаби Алонсо, который недавно возглавил мадридскую команду.