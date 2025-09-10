Лунин восстановился после травмы и готов сыграть за Реал
Вратарь пропустил матчи сборной Украины
6 минут назад
Андрей Лунин / фото - Реал Мадрид
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не смог помочь сине-желтым в матчах против Франции (0:2) и Азербайджана (1:1) из-за травмы спины.
Однако, по информации The Athletic, травма оказалась несерьезной, и голкипер мадридского Реала близок к возвращению на поле. Ожидается, что он будет готов к следующей игре своего клуба против Сосьедада.
Поединок между двумя Реалами состоится 13 сентября, начало встречи запланировано на 17:15.