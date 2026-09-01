Павел Василенко

Полузащитник Наполи и сборной Шотландии Скотт Мактоминей в ближайшие дни пройдет плановую медицинскую процедуру из-за диагностированной легкой доброкачественной аритмии. Итальянский клуб уже официально подтвердил эту информацию.

Футболисту проведут абляцию импульсным электрическим полем (PFA) — малоинвазивную процедуру, которую применяют для коррекции нарушений сердечного ритма. В Наполи подчеркивают, что оснований для серьезного беспокойства нет, а медики ожидают успешного проведения вмешательства без осложнений.

По предварительным оценкам, восстановление Мактоминея займет около месяца. Из-за этого шотландец пропустит ближайшие матчи на уровне сборной и временно не сможет помогать клубу.

Мактоминей стал одним из ключевых футболистов неаполитанской команды после перехода из Манчестер Юнайтед. В Неаполе он быстро адаптировался и играет важную роль в построениях тренерского штаба.

В клубе решили не рисковать здоровьем игрока и придали этому вопросу абсолютный приоритет. Ожидается, что после процедуры Мактоминей быстро вернется к тренировочному процессу.

Если восстановление будет проходить по плану, футболист сможет вернуться к полноценным нагрузкам и соревновательным матчам сразу после ближайшей международной паузы.