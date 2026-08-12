Денис Седашов

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку стал игроком турецкого Фенербахче. О трансфере форварда из итальянского Наполи сообщила пресс-служба стамбульского клуба в социальной сети Facebook.

В прошлом сезоне нападающий из-за тяжелой травмы провел в составе неаполитанцев лишь семь матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

По данным аналитического портала Transfermarkt, в настоящее время ориентировочная трансферная стоимость 33-летнего бельгийца составляет 6 миллионов евро.

Еще один суперфорвард Наполи отправится в Турцию.