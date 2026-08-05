Наполи одержал победу над Осасуной в контрольном матче
В составе победителей забивали Политано и Лукки
Итальянский Наполи победил испанскую Осасуну в контрольном поединке.
Счет в матче открыл полузащитник неаполитанцев Политано. Во втором тайме подопечные Аллегри удвоили преимущество благодаря точному удару Лукки. Испанский клуб ответил голом Будимира, однако сравнять счет Осасуне не удалось.
Контрольный матч
Наполи (Италия) — Осасуна (Испания) — 2:1
Голы: Политано, Лукка — Будимир
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