Павел Василенко

Главный тренер Реала Хаби Алонсо столкнулся с серьезной кадровой проблемой — на длительный срок команде придется обойтись без одного из ключевых игроков обороны. Центральный защитник Антонио Рюдигер выбыл как минимум на три месяца из-за травмы.

Немецкий футболист, который присоединился к мадридскому клубу в июле 2022 года, провел за «Лос Бланкос» уже 157 матчей, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста. В апреле Рюдигер перенес операцию на мениске, после чего восстановился и вернулся к игре в июне во время Клубного чемпионата мира.

Во время недавней международной паузы 32-летний защитник провел 172 минуты в матчах против Словакии и Северной Ирландии. Однако уже после возвращения в Мадрид футболист получил новую травму.

Реал официально подтвердил повреждение: у Рюдигера диагностирован разрыв прямой мышцы левого бедра. Хотя клуб не сообщил точные сроки восстановления, журналистка Аранча Родригес отметила, что защитник пропустит примерно три месяца.

В связи с этой потерей, ожидается, что стартовую пару центральных защитников составят Дин Хейсен и Эдер Милитао. Также в распоряжении Алонсо остаются Рауль Асенсио и опытный Давид Алаба.