Футболисты мадридского Реала, которые ранее имели травмы, постепенно приближаются к возвращению в распоряжение Хаби Алонсо, сообщает Bernabéu Digital.

9 сентября в общей тренировке приняли участие игроки, которые не получили вызов в национальные команды. Среди них оказался и украинский голкипер Андрей Лунин, который полностью восстановился от повреждения, из-за которого ему пришлось покинуть сборную Украины. Лунин занимался без каких-либо ограничений.

Полузащитники Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга пока что лишь частично работают с мячом на поле, основное восстановление для них происходит по индивидуальным программам под контролем медицинского штаба.

Отдельно от общей группы также продолжают готовиться защитник Ферлан Менди и форвард Эндрик. Реал уверенно лидирует в таблице Ла Лиги, стартовав в сезоне с трех побед подряд.

Ранее сообщалось, что Лунин отказался играть в Трабзонспоре.