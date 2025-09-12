Мадридский Реал уверен, что французский защитник Ибраима Конате пополнит состав клуба летом 2026 года.

По данным Daily Mail, испанцы все больше уверены в успешном завершении переговоров. Ранее источник уже писал о практически неизбежном переходе Трента Александер-Арнольда в стан мадридцев в декабре 2024 года.

Сам Конате пока что не уведомлял Ливерпуль о намерении покинуть команду после окончания действующего контракта и не принял окончательного решения о своем будущем.

В этом сезоне защитник провел четыре встречи, но результативными действиями пока не отметился.

Ранее сообщалось, что Конате отклонил очередное предложение Ливерпуля по контракту.