Реал надеется оформить переход лидера защиты Ливерпуля летом
Мадридский клуб настроен на трансфер Конате
21 минуту назад
Ібраїма Конате/фото: Ливерпуль
Мадридский Реал уверен, что французский защитник Ибраима Конате пополнит состав клуба летом 2026 года.
По данным Daily Mail, испанцы все больше уверены в успешном завершении переговоров. Ранее источник уже писал о практически неизбежном переходе Трента Александер-Арнольда в стан мадридцев в декабре 2024 года.
Сам Конате пока что не уведомлял Ливерпуль о намерении покинуть команду после окончания действующего контракта и не принял окончательного решения о своем будущем.
В этом сезоне защитник провел четыре встречи, но результативными действиями пока не отметился.
Ранее сообщалось, что Конате отклонил очередное предложение Ливерпуля по контракту.