Сергей Разумовский

Манчестер Сити объявил о продлении сотрудничества с бельгийским вингером Жереми Доку. Новый контракт 24-летнего футболиста рассчитан ещё на пять лет и будет действовать до лета 2031 года.

Бельгиец присоединился к Манчестер Сити летом 2023 года. Английский клуб подписал вингера после его выступлений за французский Ренн, где футболист успел зарекомендовать себя как один из самых перспективных атакующих игроков своего поколения.

С момента перехода в Манчестер Сити Доку провел за команду 131 матч во всех турнирах. За это время бельгийский вингер забил 22 гола. Также он регулярно помогал партнерам создавать опасные моменты и был важным элементом атакующей построении команды.

Руководство английского клуба высоко оценивает вклад Доку в результаты команды и рассматривает его как важную часть проекта на ближайшие сезоны. Бельгиец отличается скоростью, техникой и способностью эффективно действовать на фланге атаки. Он часто обостряет игру благодаря индивидуальным проходам и умению обыгрывать соперников один на один.

Напомним, звездный одноклубник Мудрыка может оказаться в Манчестер Сити.