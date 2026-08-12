Сергей Разумовский

Манчестер Сити заинтересован в подписании полузащитника Челси Энцо Фернандеса. Представители манкунианского клуба уже контактировали с окружением аргентинского футболиста, однако потенциальный трансфер будет зависеть от финансовых требований лондонцев. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

🚨🇦🇷 Enzo Maresca would love to reunite with Enzo Fernández at Manchester City since the start of the window.



This was the case even before Rodri talks with Barça.



Deal depends on price: Chelsea insist on £120m fee; #CFC would be happy to welcome Enzo back and keep him. pic.twitter.com/OJzAcjXYy1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

Главный тренер Манчестер Сити Энцо Мареска хочет воссоединиться с Фернандесом, с которым ранее работал в Челси. Итальянский специалист возглавлял лондонскую команду до января 2026 года и хорошо знаком с возможностями 25-летнего аргентинца.

По информации источника, Мареска стремился пригласить Фернандеса в Манчестер Сити еще с начала трансферного окна. Его желание не зависело от переговоров о возможном переходе Родри в Барселону.

В то же время осуществление сделки будет зависеть от стоимости футболиста. Челси хочет получить за Фернандеса 120 миллионов фунтов, что составляет примерно 140,4 миллиона евро. Кроме того, лондонский клуб заинтересован в том, чтобы сохранить полузащитника в своем составе на следующий сезон.

Фернандес выступает за Челси с января 2023 года, когда перешел из Бенфики за 121 миллион евро. В прошлом сезоне аргентинец провел 54 матча за лондонскую команду, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

Действующий контракт полузащитника с Челси рассчитан до июня 2032 года. Такая продолжительность соглашения усиливает позиции лондонцев в потенциальных переговорах и позволяет клубу требовать высокую компенсацию за трансфер футболиста.

В июле главный тренер Челси Хаби Алонсо заявлял о желании сохранить Фернандеса в команде на следующий сезон. Таким образом, для осуществления перехода Манчестер Сити придется убедить не только самого игрока, но и руководство лондонского клуба.

Ранее агент полузащитника Хавьер Пасторе сообщал, что его клиент нравится Реалу. Однако впоследствии мадридский клуб опроверг информацию о своем интересе к 25-летнему футболисту.

Напомним, гол Фернандеса начал камбэк сборной Аргентины в конце полуфинального матча ЧМ-2026 против Англии.