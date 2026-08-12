Звездный одноклубник Мудрика может оказаться в Манчестер Сити
Создатель мега-камбэка Аргентины в матче с Англией близок к смене клуба
Манчестер Сити заинтересован в подписании полузащитника Челси Энцо Фернандеса. Представители манкунианского клуба уже контактировали с окружением аргентинского футболиста, однако потенциальный трансфер будет зависеть от финансовых требований лондонцев. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Главный тренер Манчестер Сити Энцо Мареска хочет воссоединиться с Фернандесом, с которым ранее работал в Челси. Итальянский специалист возглавлял лондонскую команду до января 2026 года и хорошо знаком с возможностями 25-летнего аргентинца.
По информации источника, Мареска стремился пригласить Фернандеса в Манчестер Сити еще с начала трансферного окна. Его желание не зависело от переговоров о возможном переходе Родри в Барселону.
В то же время осуществление сделки будет зависеть от стоимости футболиста. Челси хочет получить за Фернандеса 120 миллионов фунтов, что составляет примерно 140,4 миллиона евро. Кроме того, лондонский клуб заинтересован в том, чтобы сохранить полузащитника в своем составе на следующий сезон.
Фернандес выступает за Челси с января 2023 года, когда перешел из Бенфики за 121 миллион евро. В прошлом сезоне аргентинец провел 54 матча за лондонскую команду, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.
Действующий контракт полузащитника с Челси рассчитан до июня 2032 года. Такая продолжительность соглашения усиливает позиции лондонцев в потенциальных переговорах и позволяет клубу требовать высокую компенсацию за трансфер футболиста.
В июле главный тренер Челси Хаби Алонсо заявлял о желании сохранить Фернандеса в команде на следующий сезон. Таким образом, для осуществления перехода Манчестер Сити придется убедить не только самого игрока, но и руководство лондонского клуба.
Ранее агент полузащитника Хавьер Пасторе сообщал, что его клиент нравится Реалу. Однако впоследствии мадридский клуб опроверг информацию о своем интересе к 25-летнему футболисту.
Напомним, гол Фернандеса начал камбэк сборной Аргентины в конце полуфинального матча ЧМ-2026 против Англии.
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