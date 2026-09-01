Звездный Гриллиш снова будет «рвать» фланг вместе с Миколенко.
Манчестер Сити снова согласовал переход вингера в Эвертон
Тридцатилетний английский вингер Манчестер Сити Джек Грилиш продолжит карьеру в Эвертоне на правах аренды. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Клубы уже договорились о переходе, а сам футболист согласился на арендное соглашение, рассчитанное на один сезон.
Грилиш выступает за Манчестер Сити с лета 2021 года. Тогда он перешел из Астон Виллы за 117,5 миллиона евро.
Прошлый сезон англичанин провел в Эвертоне на правах аренды. В составе ливерпульской команды он сыграл 22 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач.
Зимой Грилиш перенес операцию, из-за которой досрочно завершил сезон. Теперь он вернется в Эвертон, где будет иметь возможность восстановить регулярную игровую практику на одном фланге с украинцем Виталием Миколенко.
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