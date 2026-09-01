Сергей Разумовский

Тридцатилетний английский вингер Манчестер Сити Джек Грилиш продолжит карьеру в Эвертоне на правах аренды. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

🚨💣 BREAKING: Jack Grealish will undergo medical as new Everton player on Tuesday morning, here we go!



Deal agreed with Manchester City on loan with green light from Jack tonight. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#EFC been pushing for several days and now got Grealish back - follows @David_Ornstein. pic.twitter.com/6cDP00erVw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

Клубы уже договорились о переходе, а сам футболист согласился на арендное соглашение, рассчитанное на один сезон.

Грилиш выступает за Манчестер Сити с лета 2021 года. Тогда он перешел из Астон Виллы за 117,5 миллиона евро.

Прошлый сезон англичанин провел в Эвертоне на правах аренды. В составе ливерпульской команды он сыграл 22 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Зимой Грилиш перенес операцию, из-за которой досрочно завершил сезон. Теперь он вернется в Эвертон, где будет иметь возможность восстановить регулярную игровую практику на одном фланге с украинцем Виталием Миколенко.