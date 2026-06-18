Сергей Разумовский

Колумбийский вингер Анхель Торрес накануне, в среду, 18 июня, прибыл в расположение Динамо на летних сборах в Австрии. Футболист уже начал подготовку вместе с командой, которая продолжает работу в рамках предсезонного тренировочного цикла, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний полузащитник изначально не входил в планы уже бывшего главного тренера Александра Шовковского. Позднее, когда руководство команды перешло к Игорю Костюку, вопрос аренды был уже согласован ранее, поэтому изменения на тренерском мостике не повлияли на ситуацию вокруг игрока.

Вторую половину прошлого сезона Торрес провел в аренде в турецком Эюпспоре. В составе этой команды он сыграл 12 матчей, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Для колумбийца это был важный отрезок карьеры, так как он получил игровую практику и сумел проявить себя в другом чемпионате.

До перехода в турецкий клуб Торрес успел сыграть за Динамо лишь два матча, не записав в актив ни одного результативного действия. Теперь же он получил новый шанс на клубном уровне и попробует доказать свою полезность во время австрийских сборов.

Накануне Динамо узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы.